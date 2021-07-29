К сентябрю еще около двух тысяч жителей Пермского края будут обеспечены сотовой связью

В Пермском крае стартовала реализация второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Возведение базовых станций сотовой связи началось в Бардымском (д. Кудаш, д. Султанай), Гайнском (п. Усть-Весляна, п. Верхний Будым) и Октябрьском (с. Русский Сарс, д. Верх Шуртан) округах.

В рамках проекта УЦН 2.0 связисты уже подготовили инфраструктуру для работы будущих базовых станций – в регионе для них построено 5 километров оптики.

«Мы приступаем к следующему этапу – возведению станций. Всего же до конца 2021 года качественная мобильная связь появится в 17 населенных пунктах Пермского края», – рассказал директор пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский.

В течение осени базовые станции планируется также установить в Александровском (с. Усть -Игум), Березовском (с. Щекино, с. Сосновка), Горнозаводском (п. Вижай), Еловском (с. Брюхово), Карагайском (с. Юрич), Кочевском (п. Серва), Куединском (д. Узяр), Октябрьском (д. Редькино), Осинском (п. Лесной), Юсьвинском (д. Сивашер) округах.

Таким образом, до конца текущего года качественной сотовой связью и мобильным интернетом будут обеспечены более 5 тыс. жителей Прикамья. После запуска базовых станций в эксплуатацию и подключения необходимого оборудования в населенные пункты, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты телекоммуникационной компании для оформления договоров и выдачи сим-карт. Проект «Устранение цифрового неравенства» подразумевает обеспечение сотовой связью населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Базовые станции планируется подключать преимущественно по оптическим линиям, что обеспечит передачу данных на высокой скорости. Жителям станут доступны как мобильная голосовая связь четвертого поколения (4G/LTE), так мобильный интернет. Скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с.