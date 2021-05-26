В Перми пройдет марафон «Дума онлайн»
В Перми 27 мая с 10 утра до 5 часов вечера будет проходить третий по счету марафон «Дума онлайн». В городском кол-центре депутаты, сменяя друг друга раз в час, будут принимать обращения пермяков по телефону 2-059-059. Список народных избранников, участвующих в марафоне, размещен на официальных сайтах Пермском думы и городского кол-центра.
Такие марафоны появились как ответ пандемии, которая ограничила возможности привычных депутатских приемов. Акция «Дума Онлайн» позволяет людям обратиться к представителям городского парламента, не рискуя здоровьем и не нарушая правил эпидемической безопасности.
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