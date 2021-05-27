Разновидности металлообработки: как можно воздействовать на сырье

Для металлообработки сегодня применяются различные технологии и оборудование. Последнее обладает высочайшей точностью, которая достигается благодаря программному либо ручному управлению. Благодаря металлообработке можно придать сырью нужную форму и размер, сделать в нем отверстия нужного диаметра и изменить его изначальные свойства. Для подобных процессов могут использоваться различные методики. Наиболее распространенными из них считаются следующие варианты:

- механическое воздействие;

- токарная обработка;

- фрезеровка;

- различные виды слесарных работ;

- обработка под давлением;

- термовоздействие;

- шлифовка и полировка;

- порошковая покраска;

- гибка металла.

Современная металлообработка может осуществляться при помощи высокотехнологичных станков и установок ЧПУ. Для воздействия на сырье используют лазерные, плазменные и гидроабразивные резаки. Если же требуется осуществить любые сварочные работы, то используются электрические и лазерные аппараты. Любые металлообрабатывающие станки могут различаться по уровню автоматизации. Существуют полуавтоматические и автоматические варианты оборудования. Первые предполагают периодическое вмешательство сотрудника в процесс их функционирования. Практически всю работу станки осуществляют самостоятельно, но выгрузкой и загрузкой металла занимается рабочий. Более удобны в эксплуатации автоматические системы. Она предполагают полностью автоматизированный процесс обработки металлического сырья.

Востребованы сегодня для разнообразного воздействия на металл лазерные агрегаты. Подобные станки позволяют с высокой точностью обрабатывать загруженное в них сырье. При этом они дают возможность значительно снизить потери материала при его резке. Часто подобная разновидность устройств используется для ценных и мягких металлов. К примеру, при их помощи изготавливаются платы, необходимые для работы электронных устройств.

Плазменные станки также часто устанавливаются на производствах, занимающихся обработкой металла. Они функционируют благодаря плазменной струе, которая способна легко разрезать любое сырье. Подобное оборудование способно воздействовать на материал с высокой точностью. При его помощи можно создавать заготовки произвольной формы. При этом устройства такого типа отличаются высокой производительностью.

Для осуществления термовоздействия на металл используются различные методы и приемы. Сырье может подвергаться холоду или высоким температурам для закалки и обжига. Также возможно и химико-термическое воздействие. Оно предполагает выдержку заготовок в специальных химических средах.