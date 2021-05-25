В "Олимпии" проходит Первенство Пермского края по плаванию
Альбина Пугачёва, представитель команды ХМАО- Югра: "Прекрасные соревнования, завершение спортивного года, с удовольствием участвуем, приехали".
Чтобы формально подвести итоги соревновательного сезона, на Первенстве Пермского края собрались представители семи регионов страны. Принимают гостей доброжелательно, но с соблюдением норм санитарной безопасности. Всех участников обязали сдать тест на ковид, закрыли вход на трибуны для посторонних. Татьяна Чеснокова, министр спорта Пермского края: "Мы ведём совместно с федерацией плавания по присвоению плаванию обратно статуса базового вида спорта. Без высоких результатов это просто невозможно".
Показать свои лучшие секунды на Первенстве Пермского края на призы губернатора стараются 170 юношей и девушек от 11 до 14 лет. В рамках благотворительной программы «Уралхим- спорту» соревнования поддерживает пермский филиал компании.
Алексей Аверьянов, президент ОО «Федерация плавания Пермского края», директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Соревнования с участием других регионов- в этом году мы вернулись к этому формату, Это очень хороший прогресс после такого коронавирусного года".Наблюдать за борьбой можно онлайн. Прямые трансляции идут в группе Федерации плавания Пермского края во «ВКонтакте» и на канале YouTube.
За два дня на плавательных дорожках спорткомплекса "Олимпия" разыграют 38 комплектов наград. Плюс, дополнительно наградят по 5 юношей и девушек, показавших наивысшие результаты по международной классификации FINA, в данный рейтинг спортсмены попадают и результаты считаются автоматически.
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