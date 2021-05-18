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Телефонный мошенник, обманувший более 30 жителей Прикамья, не смог обжаловать приговор
Пермский краевой суд поставил точку в деле 42-летнего жителя Челябинской области, который обманул более 30 человек и причинил ущерб на сумму 900 тысяч рублей.
На момент совершения серии преступлений, мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы в соседнем регионе. Злоумышленник звонил на телефоны граждан и представлялся либо сотрудником службы безопасности банка, либо специалистом «финансового контроля отдела мониторинга № 5». Последняя должность была вымышленной и вызывала вопросы у потерпевших. Мошенник заверял, что работает в единой организации, которая полностью контролирует проведение всех денежных операций при покупке товаров на интернет-площадках.
"Как только заключенный узнавал, что оппоненты проходили регистрацию на той или иной платформе, он сообщал о попытках незаконного списания денег со счета в настоящий момент. Мошенник предлагал гражданам отменить данную операцию. Для этого злоумышленник приглашал потерпевших к банкоматам, просил обналичить деньги и отправить их на якобы безопасный счет. Как правило, это был его абонентский номер или киви кошелек. Т.е. люди уже держали в руках собственные сбережения, но продолжали выполнять указания незнакомого человека и лишались своих накоплений. Некоторые потерпевшие, следуя инструкции злоумышленника, подключали свой мобильный банк к абонентскому номеру мошенника. Тот, имея доступ к счету граждан, похищал их деньги", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В марте текущего года Свердловский районный суд г. Перми приговорил злоумышленника к 15 годам заключения и обязал возместить ущерб потерпевшим. Данное решение мошенник попытался обжаловать, но вышестоящая инстанция оставила приговор без изменений.
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