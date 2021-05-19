В Прикамье обсудили тонкости молодежной политики

Тонкости молодежной политики в регионе обсуждали на заседании Координационного совета при губернаторе Пермского края. Итогом должна стать межведомственная программа, в основу которой лягут реально работающие примеры. Анастасия Вольфинзон учится в 9 классе и параллельно познаёт азы журналистики. В профессии всего несколько месяцев, но уже успела освоить почти все инструменты для сбора и передачи информации. Анастасия Вольфинзон: "Я работала фотографом, корреспондентом, телеведущим, брала комментарии, стрит-токи, в общем полная работа журналиста".

В «Юнпресс-Пермь» состоит больше 50 человек. Главная цель сообщества – помочь молодежи развиваться на поприще массовых коммуникаций и ,что важно, ориентироваться в информационном пространстве.Нина Логинова, директор АНО «Юнпресс-Пермь»: "Вовлекать молодежь в процесс информирования – это очень важно, потому что это помогает им понять, как создается информация, и при «потреблении» позволяет выбирать такие моменты, какие будут близки именно им". Возможности для самореализации подрастающего поколения обсудили краевые власти на координационном совете по молодежной политике в Прикамье.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, чтобы условия были созданы в регионе такие, чтобы молодые люди понимали, что регион перспективный, здесь можно найти и место для учёбы и для достойной работы, здесь можно разнообразный провести свой досуг с пользой дела и развитием".

Ранее министерство по туризму и молодежной политике в Пермском крае совместно с экспертным сообществом сформировало перечень мероприятий, обеспечивающих защиту прав и интересов молодых людей в различных жизненных ситуация и сферах.Проект межведомственной программы включает в себя 16 разделов, среди них есть и популяризации Пермского края на федеральном уровне. В пример привели Всероссийскую студенческую весну. В 2019 году на финал в Пермь приехали более 3 тысяч студентов со всей страны.

Губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу утвердить проект до конца лета, чтобы молодые люди видели позитивные изменения в крае уже здесь и сейчас.

Ирина Ивенских, депутат законодательного собрания Пермского края: "Координационный совет по молодежной политике как раз работает на то, чтобы одновременно в разных отраслях практически синхронно был найден правильный подход к достижению той или иной цели и решение того или иного вопроса в области молодежной проблематики".

«Юнпресс-Пермь» - это пример того, как общественная организация при содействии региональной власти формирует молодёжное медиапространство Перми и Пермского края.