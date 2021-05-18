В Перми прошел обучающий семинар для руководителей региональных общественных приемных «Единой России»

В Пермском крае прошел двухдневный обучающий семинар для руководителей региональных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в ПФО и УФО. На семинаре участники обсудили новый формат общественных приемных и поделились успешным опытом. Пермский край уже во второй раз принимает подобный семинар. По мнению заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрия Кобылкина, сегодня общественная приемная в Прикамье - одна из лучших в России.

Дмитрий Колыбкин, врио заместителя Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия»: "Все включились в работу. Нам сегодня темпы эти нельзя терять. Это очень важно. Важно понимать, что дальше будет наверняка внешне сложнее. Поэтому большая надежда, конечно, на то, чтобы мы создали эту программу именно от населения нашей страны. Именно по требованиям и по пожеланиями наших людей".

Своим опытом с региональными коллегами поделился и Пермский край. Только за прошлый год в Приемную поступило около 90 тысяч обращений. Сегодня в крае действует более 50 местных общественных приемных, выстроено взаимодействие с министерствами и ведомствами, что помогает в оперативном решении вопросов граждан. С 2018 года приемная активно внедряет цифровые инструменты в работе с обращениями жителей. Прикамье - первый регион в стране, кто создал Медиаофис. За 4 года было проведено 85 вебинаров. Количество их просмотров превысило 3 млн. Это оказалось очень востребовано в период пандемии, когда все приемы проходили в дистанционном формате. Александр Бойченко, руководитель Региональной общественной приемной председателя Партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Общение в режиме онлайн с правительством, федеральными ведомствами. Люди на местах довольны, что они в режиме реального времени по любому поводу могут обращаться на самый верх. Они видят, как власть их слышит".