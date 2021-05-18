Чтобы не было беды: жителям Прикамья до 23 мая запретили посещать леса
Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.
В условиях сухой и жаркой погоды в случае возгораний огонь распространяется особенно быстро. С 18 апреля в регионе уже ликвидировано 26 лесных пожаров, 2 пожара локализованы, еще 2 находятся в активной стадии тушения.
За текущий пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га. На тушении работали 506 человек и 141 единица техники, 2 воздушных судна задействовано для мониторинга.
В Прикамье организовано круглосуточное дежурство сотрудников Минприроды и лесничеств, ведется авиа- и наземное патрулирования.
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