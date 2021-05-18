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← Агрегатор такси DiDi начал работу в Перми

Чтобы не было беды: жителям Прикамья до 23 мая запретили посещать леса

С 17 по 23 мая в Пермском крае в связи с аномально жаркой погодой и установившимся 4-м классом пожарной опасности введен запрет на пребывание граждан в лесах.
Жителям запрещено посещать леса за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, разводить костры на прилегающих к лесным массивам территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.
В условиях сухой и жаркой погоды в случае возгораний огонь распространяется особенно быстро. С 18 апреля в регионе уже ликвидировано 26 лесных пожаров, 2 пожара локализованы, еще 2 находятся в активной стадии тушения.
За текущий пожароопасный период огонь прошел по землям лесного фонда площадью 133 га. На тушении работали 506 человек и 141 единица техники, 2 воздушных судна задействовано для мониторинга.
В Прикамье организовано круглосуточное дежурство сотрудников Минприроды и лесничеств, ведется авиа- и наземное патрулирования.

Опубликовано: 18.05.2021 в 08:35 в рубрике - Подробности

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