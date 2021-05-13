Агрегатор такси DiDi начал работу в Перми

В 20 городах России, в том числе и в Перми, начиная с этой недели заработал агрегатор такси DiDi. Поездку можно заказать через мобильное приложение или по телефону. В эконом-классе заявлены автомобили от "Лада-Гранта" и "Рено Логан" до "Киа Рио" и "Хендай Солярис".Если в Перми и 19 других городах сервис заказа такси DiDi начал работать пару дней назад, то 16 других регионов о нем знают год. В мировом масштабе крупнейшая технологическая компания охватывает пассажиров и водителей на 4 континентах в 15 странах мира. Вызвать машину эконом-класса можно через приложение с удобным интерфейсом или по телефону. Один из важных моментов- безопасность пассажиров. Водителей тщательно выбирают, и за рулем они находятся в средствах индивидуальной защиты, а в самом приложении есть так называемая кнопка экстренной помощи.Ирина Гущина, PR-директор DiDi: "Мы в DIDI стремимся к тому, чтобы поездки были доступны практически каждому жителю тех городов, где мы работаем. Второй момент - это безопасность. У DIDI очень серьезный фокус на безопасность. Мы делаем все, чтобы поездки с нами были безопасными».Также работает круглосуточная служба поддержки. Порадует и стоимость поездки. Каждый новый пассажир автоматически получает скидку в 40% на первую поездку.