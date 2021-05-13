← В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
В МЧС сообщили подробности пожара в пивном баре
Ирина Гомзикова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Из помещения 1 этажа 3-этажного здания вышел один человек. Пламя потушено до прибытия пожарных подразделений. Площадь горения составила 0,5 кв. метра. Огнем повреждена коптильная камера на кухне. Аналогичный случай произошел 11 мая в кафе по ул. Екатерининская".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Подробности:
В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
В Перми закрывают отдел регистрации ГИБДД на бульваре Гагарина
Дорога зовёт! Мотосезон-2021 открыт
В крае стартовали работы по нацпроекту "Жилье и городская среда"
«Дни молодого специалиста»: студенты побывали с экскурсией в администрации Перми
На улице Пионерской будет ограничено движение транспорта
Будущие звезды российского хоккея сражаются за Кубок Владислава Третьяка
«Сберздоровье» – сервис медицинских услуг для всей России
На улице Героев Хасана изменится организация движения
Секрет знаменитого качества бельгийских ковров
Добавить комментарий: