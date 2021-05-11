В пермских школах усилят меры безопасности после стрельбы в Казани
В школах Пермского края усилят режим охраны и проверят систему безопасности. Об этом сообщили в краевом министерстве образования. Эти меры вызваны трагедией в Казани. Сегодня в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли восемь человек: семь школьников и один учитель (по информации мэрии столицы Республики Татарстан). Еще 20 человек пострадали и сейчас находятся в госпитале.
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