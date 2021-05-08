В Перми закрывают отдел регистрации ГИБДД на бульваре Гагарина
В пресс-службе пермского ГИБДД сообщили, что в Перми закрывают отдел регистрации ГИБДД на бульваре Гагарина, 80.
Пресс-служба пермского ГИБДД: "С 11 мая на бульваре Гагарина, 80 будут проводить только прием квалификационных экзаменов на право управления транспортом, обмен водительских удостоверений и выдачу международных водительских удостоверений".
Теперь зарегистрировать транспортные средства пермяки смогут только в отделе на улице Спешилова, 107.
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