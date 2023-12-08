В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»

В Перми прошла церемония награждения ежегодной премией "Преодоление". Она присуждается, бесспорно, самым сильным и жизнелюбивым людям. Имея те или иные ограничения по здоровью, ежедневно преодолевая связанные с этим трудности, они успевают вести активный образ жизни и приносить пользу обществу.Ежедневно на тренировках Федор Рудаков преодолевает самого себя. Легкой атлетикой Федор занимается 10 лет. Результаты впечатляют - призер паралимпийских игр в Токио, чемпион Европы, серебро на Чемпионате мира.Федор Рудаков: "Спорт - это общение, реализация себя, ощущение занятости, нужности, востребованности и просто эмоции".Сегодня Федор на сцене получает свою заслуженную награду – премию «Преодоление» за спортивные достижения. Среди тех, кто доказал, что нет ничего невозможного – общественник Наталья Широкова.За ее плечами работа с волонтерскими отрядами и работа по созданию «безбарьерной» среды для людей с ограниченными возможностями.Номинаций шесть: «Художественное творчество, культура и искусство», «Медицина, образование, наука», «Общественная деятельность», «Спортивные достижения», «Техническое творчество, промышленность и предпринимательство». Еще одна - «Чувствую сердцем» для людей, которые значительную часть своей жизни отдали работе с людьми, имеющими инвалидность. Размер премии в каждой номинации - 50 тысяч рублей.Ежегодная премия Перми «Преодоление» впервые была вручена в 2008 году. За это время ее участниками стали порядка 320 коллективов и человек.Выбирает лучших из лучших комиссия: депутаты, администрация Перми, общественники и эксперты. Премию победителям вручил глава Перми Эдуард Соснин.Эдуард Соснин, глава Перми: "Своим жизнелюбием и настойчивостью вы доказываете, что можно достигать самых больших высот, несмотря на все сложности. Спасибо вам большое! Вы для всех для нас огромный пример, и мы вами гордимся".