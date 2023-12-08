Добросовестным клиентам – подарок на счёт

В преддверии Нового года «Новогор-Прикамье» объявил о старте акции «Добросовестный клиент». Абоненты, которые находятся на прямых расчетах с ресурсоснабжающей организацией, всегда платят вовремя и в полном объеме, могут получить в подарок 4 тысячи рублей на лицевой счет для оплаты потребления в будущих периодах. При этом, для участия в акции предварительной заявки не требуется. В компании напоминают, что оплатить услуги водоснабжения и водоотведения без комиссии можно как в офисах компании, так и удаленно — например, через личный кабинет на сайте.Наталья Дромашко, директор по сбытовой деятельности ООО "Новогор-Прикамье": «Новогор-Прикамье» уже традиционно накануне Нового года проводит акцию «Добросовестный клиент» среди своих абонентов. Таким образом мы хотим выразить благодарность тем, кто не забывает и своевременно оплачивает за услуги водоснабжения и водоотведения".