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Из Пермского края запущен авиарейс в Ярославскую область

Между Пермским краем и Ярославской областью запущен прямой субсидированный рейс. Время в пути составляет 1 час 45 минут. Как сообщили в краевом Минтрансе, рейсы осуществляются два раза в неделю: по средам и субботам. Полетную программу, которая продлится до 30 декабря текущего года, осуществляет авиакомпания Ювт Аэро.
Запуск прямых авиарейсов позволит туристам из Пермского края и Ярославской области знакомиться с культурой, историей и знаковыми местами регионов. Кроме того, благодаря удобной полетной программе у людей появится возможность посещать культурно-деловые мероприятия за пределами родного субъекта.
Ранее Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидированных внутренних и международных рейсов из столицы Прикамья на 2024 год. В него вошли маршруты в 17 городов: Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Тюмень, Челябинск, Ярославль. Также краевые власти продолжат поддержку международного направление Пермь – Минск.

Опубликовано: 07.12.2023 в 17:20 в рубрике - Новости T7-inform

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