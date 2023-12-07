Из Пермского края запущен авиарейс в Ярославскую область
Запуск прямых авиарейсов позволит туристам из Пермского края и Ярославской области знакомиться с культурой, историей и знаковыми местами регионов. Кроме того, благодаря удобной полетной программе у людей появится возможность посещать культурно-деловые мероприятия за пределами родного субъекта.
Ранее Министерство транспорта Пермского края утвердило перечень субсидированных внутренних и международных рейсов из столицы Прикамья на 2024 год. В него вошли маршруты в 17 городов: Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Тюмень, Челябинск, Ярославль. Также краевые власти продолжат поддержку международного направление Пермь – Минск.
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