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Аномальные морозы в Прикамье продлятся до среды
По предварительному прогнозу морозы должны были отступить, начиная со вторника, но, к сожалению, некое послабление морозов случится в субботу и воскресенье, а в понедельник, вторник и среду еще будет холодная погода. Температура будет ниже -30 в ночные часы, в горных, пониженных местах ниже -40, а днем столбик термометра может подниматься до отметки -27...29, например, в Перми. Из-за того что появится облачность в выходные дни, не будет большого выхолаживания подстилающей поверхности. С влиянием антициклона, который смещается по западной Сибири, мы будем располагаться в его гребне, снова вернутся сильные морозы в регион", - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова.
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