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Краевая музыкальная школа в Перми откроется в сентябре
Глава региона побывал там и посмотрел репетиционный и актовый залы, учебные классы, столовую, спортзал, интернат для иногородних ребят. Для учеников из территорий края предусмотрено 24 комнаты, по 12 для мальчиков и для девочек.
Судя по представленным кадрам, практически все готово, дизайн и отделка впечатляют. В Краевой музыкальной школе будут учиться юные дарования в области музыки со всего Пермского края.
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