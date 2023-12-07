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Губернатор поручил обследовать проблемный дом в ЖК «Любимов»
Здание возводилось в период с 2018 года и было сдано в эксплуатацию в 2021 году. Глава региона сообщил, что дополнительное обследование дома необходимо для того, чтобы жители и общественные организации знали достоверную информацию о состоянии здания.
«Проверка будет проведена на следующей неделе. Держим ситуацию на контроле», – подчеркнул губернатор.
Как сообщили в КРПК, на сегодняшний день планируется заключить договор на ультразвуковое обследование трещин в подвале.
«Проверку будет проводить сторонняя специализированная организация. По ее результатам будут приняты соответствующие меры. На сегодняшний день угрозы безопасности для жителей нет», – пояснили в краевом ведомстве.
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