Возле Центрального рынка развернут пункт обогрева для нуждающихся

По последним прогнозам синоптиков, сильные морозы могут продержаться в Пермском крае 6 дней. Ранее считалось, что с понедельника начнется потепление, а теперь выяснилось, что на этот день сместился пик похолодания. Ожидается среднесуточная температура по региону -38.В Перми возле Центрального рынка волонтеры "Территории добра" развернули пункт обогрева для всех нуждающихся. Здесь также будут кормить, угощать горячим чаем. Здесь же можно будет переночевать. Адрес: ул. Полевая, дом 2.В МЧС сообщают, что тоже подготовили запас палаток, но пока их не развертывали, в планах использовать их на автотрассах региона. Всего в перечне 148 пунктов обогрева - как стационарных, так и мобильных.