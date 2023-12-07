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Возле Центрального рынка развернут пункт обогрева для нуждающихся
В Перми возле Центрального рынка волонтеры "Территории добра" развернули пункт обогрева для всех нуждающихся. Здесь также будут кормить, угощать горячим чаем. Здесь же можно будет переночевать. Адрес: ул. Полевая, дом 2.
В МЧС сообщают, что тоже подготовили запас палаток, но пока их не развертывали, в планах использовать их на автотрассах региона. Всего в перечне 148 пунктов обогрева - как стационарных, так и мобильных.
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