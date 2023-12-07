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Стали известны самые холодные точки Прикамья
Это показания метеостанций, на деле люди видели сегодня на своих термометрах куда более пугающие значения. В поселке Южные Мысы Краснокамского округа зафиксирована температура в -40 градусов.
Сейчас мороз незначительно спал, однако к вечеру снова похолодает. Ночью ожидаются новые рекорды.
В МЧС и региональном министерстве территориальной безопасности призвали жителей не находиться долго на улице, а водителей - не отправляться в дальние поездки. Дальнобойщикам предложено переждать пик морозов в гостинице.
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Вандалы испортили граффити в подземном переходе на Уральской
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