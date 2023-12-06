Пожарная безопасность автомобиля зимой

С наступлением зимнего периода всё чаще пожарно-спасательные подразделения выезжают не только на пожары в жилом секторе, но и на возгорания автомобилей.

На территории города Перми одним из объектов возникновения пожаров по городу Перми является транспортное средство. За 11 месяцев 2023 года произошло 45 пожаров (АППГ – 36) – рост на 25%.

Возгорания автомобилей происходят в помещениях гаражей частного домовладения, на автостоянках, во дворах жилых многоквартирных домов.

Причина возгорания – неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Зачастую подобные происшествия связаны с неправильным обогревом транспорта. Нужно заметить, что немалая часть машин просто не приспособлена к сильным холодам, поэтому для того, чтобы устранить их замерзание, владельцы часто используют радикальные способы.

Каждую зиму происходят случаи пожаров автомобилей, когда граждане пытаются отогреть замёрзший транспорт различными электроприборами, в том числе не предназначенными для отогрева машин электроплитками и тепловентиляторами. Как правило, граждане оставляют данные электроприборы без присмотра, что усугубляет ситуацию и увеличивает риск возникновения пожара.

Кроме того, обращаем внимание, что согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при включении электроподогрева автотранспорта. Износ проводки автомобиля, разрушение топливной системы от низких температур, повышенная нагрузка на электросети за счёт частого подогрева сидений и использования печки – всё это также повышает риск возгорания транспортного средства.

Департамент общественной безопасности администрации города Перми и1отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что для того, чтобы сохранить ваш автомобиль в целости, необходимо помнить о соблюдении правил безопасности:

не используйте для отогрева замёрзшего автомобиля паяльные лампы, электрообогреватели, электроплитки и тем более источники открытого огня;

не держите автомобиль в захламлённом гараже, избегайте его близкого нахождения рядом с горючими материалами;

запрещается производить в гараже малярные работы, а также промывку деталей керосином, бензином или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;

помните, что автомобиль полностью выгорает за очень короткое время, поэтому гораздо проще предотвратить возгорание, чем потушить его.

В машине всегда должен находиться огнетушитель, предпочтительно порошковый. Он должен быть объёмом не менее пяти литров, чтобы потушить возгорание на начальной стадии.

При обнаружении пожара автовладельцу необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 101 или 112, а затем, если жизни и здоровью нет угрозы, можно приниматься самостоятельно ликвидировать пожар при помощи огнетушащих средств.





Материал подготовлен по заказу

департамента общественной безопасности администрации города Перми