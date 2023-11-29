Безопасное поведение детей в быту

За 11 месяцев 2023 года на территории города Перми в пожарах погибли 20 человек, в их числе 3 ребенка. Травмы были получены 68 жителями, 7 из них дети.

В Перми основными причинами возникновения пожаров с гибелью итравмированием людейза январь – ноябрь 2023 года являются:

неосторожное обращение с огнем;

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Приведем для примера последний случай пожара, в котором погибли дети.

В частном доме Кировского района ночью 24 ноября произошла трагедия. По прибытии пожарных подразделений установлено, что в результате взрыва бытового газа происходило горение 2-х этажного дома с мансардой на площади 350 м². Погибли: мальчик 2018 г.р., девочка 2012 г.р., женщина 1988 г.р. Пострадали: мужчина 1962 г.р., мужчина 1988 г.р.





Согласно статистическим данным с начала года на территории Пермского края погибло 11 детей, три из них на территории городского округа.

Еще 19 детей получили травмы. Основными условиями, способствующими гибели детей стало то, что взрослые оставляли их без присмотра и то, что возгорания происходили ночью, когда люди спали.

В очередной раз специалисты напоминают о правилах пожарной безопасности для детей, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.





Ребята, если вы остались дома одни, соблюдайте правила безопасного поведения:

Без взрослых не включайте газ!

Не играйте со спичками!

Помните! Спички детям не игрушка!

Осторожно обращайтесь с электричеством, не забывайте выключать электроприборы!

Чтобы не случилось, старайтесь сохранять спокойствие!

В случае чрезвычайной ситуации, пожара, позвоните по телефонам:

01, 101, 112

назовите свою фамилию;

свой адрес;

четко объясните, что случилось.



