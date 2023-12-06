Правила пожарной безопасности в период зимних каникул
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ
Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода. В связи с сезонным понижением температуры, количество пожаров в жилом секторе и на объектах экономики увеличивается в 2-3 раза.
Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем в многодетных семьях, а также в семьях, находящихся в социально опасном положении и шалость детей с огнем.
Во время подготовки и проведения новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
• украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
• одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
• применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.
3. Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своём здоровье. Помните:
• что зимой на улицах города становится очень скользко, и поэтому ещё более опасно;
• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить дорогу;
• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра;
• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда пользуетесь газовыми приборами;
• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни;
• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в транспорте;
• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно;
• помните, что зимой рано темнеет, не задерживайтесь допоздна.
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности в дни зимних каникул!
В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить потелефону «01» или «112».
Материал подготовлен по заказу
департамента общественной безопасности администрации города Перми
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Пожарная безопасность автомобиля зимой
Безопасное поведение детей в быту
Пожары в общественных местах
Осенняя оттепель: на юге Прикамья ожидается до +6
Спасенного розового фламинго передали в контактный зоопарк
Спасенных лебедят выпустят в Камский водоем Добрянской ГРЭС
Проект «Диспансеризация за 60 минут» тиражируется в больницах Прикамья
Еще в 15 школах Прикамья откроются мастерские
В ПГАТУ прошел гастрономический фестиваль "Качество жизни"
В Перми обсудили передовые методы лечения онкозаболеваний
Добавить комментарий: