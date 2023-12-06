



ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ И ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода. В связи с сезонным понижением температуры, количество пожаров в жилом секторе и на объектах экономики увеличивается в 2-3 раза.

Основными причинами пожара являются неосторожное обращение с огнем в многодетных семьях, а также в семьях, находящихся в социально опасном положении и шалость детей с огнем.

Во время подготовки и проведения новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

Запрещается:

• украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;

• одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;

• применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

• оставлять без присмотра детей во время новогодних мероприятий.





3. Во время зимних каникул не надо забывать о своей безопасности и своём здоровье. Помните:

• что зимой на улицах города становится очень скользко, и поэтому ещё более опасно;

• при переходе проезжей части помните, что вам, а не автомобилю легче уступить дорогу;

• не забывайте выключать электрические приборы из сети и не оставляйте их без присмотра;

• помните, что утечка газа – частая причина отравлений, будьте внимательны, когда пользуетесь газовыми приборами;

• не открывайте дверь незнакомым людям, когда остаетесь дома одни;

• прячьте мобильный телефон подальше от посторонних глаз, когда бываете на улице, в транспорте;

• не ищите новых приключений и ощущений, отдыхайте безопасно;

• помните, что зимой рано темнеет, не задерживайтесь допоздна.

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности в дни зимних каникул!

В случае возникновения пожара в службу спасения можно позвонить потелефону «01» или «112».

Материал подготовлен по заказу

департамента общественной безопасности администрации города Перми



