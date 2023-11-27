Спасенного розового фламинго передали в контактный зоопарк

В Чайковском обессилевшая птица опустилась на дорогу. Розовый фламинго даже не сопротивлялся, когда его подобрали местные жители. Чтобы выяснить, что делать со спасенной птицей, люди позвонили орнитологам. Сейчас фламинго передали в контактный зоопарк в Чайковском, об этом сообщил председатель Пермского орнитологического общества Роман Харин. На воле в наших краях фламинго не выжил бы. Появление такой птицы в Пермском крае - большая редкость. Они залетают сюда случайно из-за каких-то факторов - возможно, погодных. Последний раз такую птицу видели на берегу Сылвы под Кунгуром в 1990 году. Краеведы также пишут, что видели фламинго в 1915 году на юге края.