Спасенных лебедят выпустят в Камский водоем Добрянской ГРЭС

С такой необычной просьбой еще не обращались: в Министерстве территориальной безопасности Пермского края прокомментировали операцию по спасению лебедят, которых покинули родители и два брата — шипуны не смогли встать на крыло и улететь в теплые края и могли стать жертвами хищников. Напомним, в деревне Хмели Пермского муниципального округа Пермская краевая служба спасения провела целую операцию по эвакуации трёх лебедей: в специальном снаряжении группа спасателей по льду добралась до птиц, накрыла их сетками и передала в руки опытных специалистов. Сейчас лебеди находятся у орнитологов, а после реабилитации птиц планируют выпустить в Камский водоем Добрянской ГРЭС, где вода не замерзает.Александр Иванов, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края: "По эвакуации лебедей, конечно, к нам еще не обращались. Это впервые такое было, но в общем, служба спасения способна не только на спасение лебедей, но и на спасение людей и других животных, если это требуется — мы всегда готовы прийти на помощь".