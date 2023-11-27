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Осенняя оттепель: на юге Прикамья ожидается до +6
"Потепление закончится уже во вторник со смещением холодного фронта. Выше +3 температура поднимется только на крайнем юго-востоке края. Хотя сегодня, в понедельник, на крайнем юге ожидается температура до +5...+6. В Перми прогреет до +3 - и это далеко до абсолютного максимума, который был установлен в 1917 году и составлял +4,6. За потеплением обязательно пойдет похолодание, которые мы особенно ощутим в выходные дни. Что касается осадков - сегодня на территории края сухо, светит солнце, лишь на севере региона идут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя с образованием гололеда. Ближе к вечеру в среду с приближением холодного фронта возможно налипание мокрого снега", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра.
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