Осенняя оттепель: на юге Прикамья ожидается до +6

Оттепель началась в Прикамье. По сообщениям синоптиков, ожидаются снег, мокрый снег, не исключены ледяной дождь и гололед."Потепление закончится уже во вторник со смещением холодного фронта. Выше +3 температура поднимется только на крайнем юго-востоке края. Хотя сегодня, в понедельник, на крайнем юге ожидается температура до +5...+6. В Перми прогреет до +3 - и это далеко до абсолютного максимума, который был установлен в 1917 году и составлял +4,6. За потеплением обязательно пойдет похолодание, которые мы особенно ощутим в выходные дни. Что касается осадков - сегодня на территории края сухо, светит солнце, лишь на севере региона идут осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя с образованием гололеда. Ближе к вечеру в среду с приближением холодного фронта возможно налипание мокрого снега", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра.