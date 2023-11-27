Проект «Диспансеризация за 60 минут» тиражируется в больницах Прикамья

Проект «Диспансеризация за 60 минут», внедренный в городской поликлинике № 5, сейчас тиражируется и в другие лечебные учреждения Прикамья. Пациентам напоминают, что даже в сезон простуд не стоит бояться идти в поликлинику чтобы проверить свое здоровье. Потоки тех, кто приходит на прием в поликлинику и на диспансеризацию, разделены. А еще весь процесс займет не больше часа.Ксения Лысковцева, заведующая отделением медицинской профилактики городской клинической поликлиники №5: " Основной целью диспансеризации является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. К ним мы относим болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет второго типа и хронические болезни органов дыхания. При подозрении на хронические неинфекционные заболевания, прежде всего онкологические, пациент направляется на второй этап, по результатам которого даются рекомендации в соответствии с основным заболеванием или он может быть дальше маршрутизирован для обследования и подтверждения диагноза или его опровержение".Пройти диспансеризацию можно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Каждый житель региона старше 21 года имеет право сделать это раз в три года, а после 45 лет – ежегодно. По всем вопросам прохождения диспансеризации можно обратиться к страховым представителям своей медицинской компании, телефон которой указан на вашем полисе ОМС, к участковому терапевту или по телефонам контакт-центр территориального фонда обязательного медицинского страхования.