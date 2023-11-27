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Проект «Диспансеризация за 60 минут» тиражируется в больницах Прикамья →
Еще в 15 школах Прикамья откроются мастерские
«Делаем из кабинетов труда полноценные мастерские, где можно учиться слесарному и столярному делу. Проект стартовал в прошлом году – за это время мастерские открыты в 25 школах. В 2024 году гранты получат еще 15 школ. Фрезерные и токарные станки, ученический верстак, многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования, 3D-принтер – ребята с удовольствием осваивают оборудование и учатся новому. Умение работать руками и трудовые навыки всегда пригодятся», – сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Напомним, специализированные кабинеты по труду уже работают в 25 школах региона, в частности, в Перми, Пермском округе, Березниках, Чайковском, Ильинском, Соликамском, Нытвенском, Еловском, Куединском, Кочевском, Губахинском, Кудымкарском, Чусовском, Оханском, Юсьвинском, Кунгурском, Александровском, Чердынском, Лысьвенском и Верещагинском округах.
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