В ПГАТУ прошел гастрономический фестиваль "Качество жизни"

В Пермском государственном аграрно-технологическом университете прошел гастрономический фестиваль "Качество жизни". В большой программе - ярмарка и мастер-классы.Налили два вида молока, добавили разные красители - это не просто демонстрация цветового многообразия, это тест. Сначала добавляются красители, затем специальный реагент - и уже после этого можно делать выводы о продукте - соответствует ли жирность заявленной.Никита Катаев: "3,2 - там больше жировых шариков из-за большего процента жирности, и поэтому краска не так быстро растеклась благодаря реагенту, а 2,5, так как там меньше жирности - там краска растеклась быстрее".Ещё можно проверить плотность, кислотность - оборудование для этого так же имеется. А за процессом наблюдают школьники из разных округов Пермского края. Они приехали в пермский аграрно-технологический университет имени академика Прянишникова на гастрофестиваль «Качество жизни».Светлана Жакова, организатор гастрофестиваля «Качество жизни»: "Попробовать не только полезные, натуральные продукты питания и напитки, но и попробовать себя в профессиях - попробовать себя в качестве сити-фермера, товарного эксперта, технолога".Качество жизни, говорят организаторы, во многом зависит от того, что мы едим или пьём. А производители самой разной продукции должны следить за качеством того, что предлагают потребителю.Рядом настоящий чайный стол. Заваривают не только классический чёрный, здесь и липовый цвет, иван-чай, шиповник, клюква, облепиха, рябина, и не только ягоды, но и рябиновые веточки, говорят, тоже можно заварить — очень полезно для иммунитета, особенно сейчас, с наступлением зимы. Ярмарка, мастер-классы - всё в большой программе. Так, в одной из аудиторий желающие - ребята и преподаватели могли оценить хлеб, который сделан не только из пшеницы - но и риса, овса, гречки и не только - вкус, цвет, аромат. Елена Косухина: "Честно говоря, не определила на вкус, но когда выбирала по вкусовым, первое - всё равно вначале глаза видят — глаза, сразу приятнее на что смотреть".Интерес к агропромышленному направлению у ребят есть - это видно по желанию участвовать в мастер-классах или знакомиться с продукцией сельхозпроизводителей нашего региона. Анастасия и Виктория, например, заинтересовались выращиванием микрозелени.Виктория Ватлина: "Я рассматриваю вариант поступления на профессию, связанную с сельским хозяйством. Что-то типа биотехнологий или агропромышленность".Есть место и для того, что взгляду приятно - так, будущие ландшафтные дизайнеры рассказали и показали, как можно объединить в одно целое леденцы, украшения и хвойные ветки.Вообще в аграрно-технологическом университете стараются чаще и интереснее рассказывать сегодняшним школьникам, как можно проявить себя, придя учиться именно сюда - так, уже в начале декабря всех желающих планируют позвать на День открытых дверей.