В Перми обсудили передовые методы лечения онкозаболеваний

В Пермском краевом онкодиспансере ведущие специалисты страны обсудили новые методы лечения заболевания предстательной железы. Эта тема стала главной на российском форуме онкологов. В своих докладах врачи рассказали о последних достижениях фармакологии в этом вопросе и рассмотрели клинические случаи применения передового лечения на практике. Олег Орлов, заведующий кафедрой онкологии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера: "Это один из новых вариантов старого метода лечения, который всегда существовал, но те препараты, которые сегодня используются по сравнению с теми, которые были, - это, что называется, небо и земля во всех отношениях - результативность, отдаленные результаты, качество жизни. То, что было когда-то, и то что сейчас - несравнимо". По словам врачей онкологов, такие съезды помогают специалистам быть в курсе последних научных разработок и применять передовые методы лечения в повседневной медицинской практике для эффективной борьбы с онкологическими заболеваниям.Олег Гладков, заведующий отделом телемедицинских технологий ГАУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»: "Мы находимся по приглашению Пермского краевого онкологического диспансера, с ними сотрудничаем довольно длительное время, всегда рады приезжать и делиться своим опытом, перенимать опыт коллег из Перми, и нам всегда интересно обсуждать насущные, текущие проблемы лечения опухолевых заболеваний".