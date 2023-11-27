Жителей Прикамья предупредили о ледяных дождях и гололедице

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"Такие температурные волны связаны с чередованием циклонов и антициклонов. Тем не менее, мы однозначно идем к зиме, возврата к тому, что будет длинная волна тепла, уже нет. Похолодания становятся более существенными", - рассказала Евгения Пищальникова, начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра.
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