← Жителей Прикамья предупредили о ледяных дождях и гололедице
12 жильцов аварийных домов по ул. Карпинского получили временное жилье в маневренном фонде
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← Жителей Прикамья предупредили о ледяных дождях и гололедице
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12 жильцов аварийных домов по ул. Карпинского получили временное жилье в маневренном фонде
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Жителей Прикамья предупредили о ледяных дождях и гололедице
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