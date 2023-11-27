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В Перми усилен контроль за качеством уборки крыш
Очевидно, об этих письмах не слышали те, кто несет ответственность за уборку крыши в доме по ул. Газеты "Звезда", 42. Здесь выросли настоящие сталактиты. Люди ходят как раз под сосульками, что несет прямую угрозу жизни и здоровью.
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