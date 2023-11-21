В Краснокамском округе завершен капитальный ремонт 15 домов
В домах 30, 32, 34 и 38 по улице Большевистской восстановлены историческое цветовое решение и архитектурные элементы фасада зданий, среди которых русты, арки, кронштейны и другое. В домах в п. Оверята по ул. Заводской, 19 и в Краснокамске по ул. Большевистской, 19 и 28 произведена замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жесткости. Вместо шифера, который был уложен еще с момента строительства дома, на крыше появились оцинкованные профлисты, а также противопожарные люки и слуховые окна. Дополнительно все деревянные конструкции обработаны специальным огнебиозащитным составом, установлено новое, более надежное кровельное ограждение.
После завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет пять лет, в течение этого срока подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество своей работы. Если в течение срока гарантии выявлены дефекты, то подрядчик их устраняет за собственные средства.
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