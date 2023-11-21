В Перми встречают "Поезд Деда Мороза"

В Прикамье сегодня гостит поезд Деда Мороза. С 8.20 утра в течение часа он находился в Верещагино, в Пермь же праздничный состав прибудет в 13.30. В мир волшебства можно будет окунуться до половины девятого вечера. В состав поезда Деда Мороза входят приёмная, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, а также вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда – Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. Новинкой этого года станет вагон-кукольный театр со сказочными героями.22 ноября праздничный поезд сделает трёхчасовую остановку в Чусовом. Для гостей новогоднего поезда планируются выступление Деда Мороза, путешествие в сказочный лес и театрализованные представления.