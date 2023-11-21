← В Краснокамском округе завершен капитальный ремонт 15 домов
В Перми с самого утра регистрируют множество мелких ДТП
Сразу 4 машины столкнулись на Западном обходе на полосе по направлению в Верхние Муллы.
3 аварии произошли на дороге возле Лобаново, из-за чего образовалась огромная пробка.
"Утром с 9:00 до 9:30 на 15-м км автодороги Пермь-Екатеринбург произошли 3 ДТП, в которых никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Предварительно установлено, что в одном из ДТП столкнулись "Lada Largus", Mitsubishi и Газель. Во втором ДТП водитель автомобиля "Toyota" допустил наезд на маршрутный автобус с пассажирами, в третьем ДТП водитель автомобиля "Volvo" допустил наезд на автомобиль "Volkswagen". Возможной причиной ДТП стало ухудшение погодных условий. Водители не учли дорожные и метеорологические условия, не справились с управлением и допустили аварии. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказал Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В Краснокамском округе завершен капитальный ремонт 15 домов
В Перми встречают "Поезд Деда Мороза"
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение, на федеральных трассах введены ограничения
В Перми щенка оставили в закрытой квартире без воды и еды
Как Пермь встретила первый сильный снегопад
Пермь по качеству жизни заняла второе место среди городов-милионников
В Перми открылись две городские ярмарки
Сдан в эксплуатацию еще один жилой комплекс с системой "Умный дом"
Определены победители конкурса «Моя семья в истории города»
В Перми прошли форум «Белый Ангел России» и «Калачниковские чтения»
Добавить комментарий: