В Перми с самого утра регистрируют множество мелких ДТП

С самого утра большое количество мелких ДТП регистрируют в Перми.Сразу 4 машины столкнулись на Западном обходе на полосе по направлению в Верхние Муллы.3 аварии произошли на дороге возле Лобаново, из-за чего образовалась огромная пробка."Утром с 9:00 до 9:30 на 15-м км автодороги Пермь-Екатеринбург произошли 3 ДТП, в которых никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. Предварительно установлено, что в одном из ДТП столкнулись "Lada Largus", Mitsubishi и Газель. Во втором ДТП водитель автомобиля "Toyota" допустил наезд на маршрутный автобус с пассажирами, в третьем ДТП водитель автомобиля "Volvo" допустил наезд на автомобиль "Volkswagen". Возможной причиной ДТП стало ухудшение погодных условий. Водители не учли дорожные и метеорологические условия, не справились с управлением и допустили аварии. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказал Александр Хомяков, референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю.