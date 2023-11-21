В Прикамье объявлено штормовое предупреждение, на федеральных трассах введены ограничения
В связи с прохождением неблагоприятных погодных явлений ФКУ "Управление федеральных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства" введено ограничение движения грузового транспорта на федеральных трассах. На дороге М-7 "Волга" ограничения будут действовать на территории Большесосновского, Очерского, Нытвенского и Краснокамского округов. На дороге Р-242 "Пермь-Екатеринбург" ограничения будут действовать на территории Пермского, Кунгурского и Суксунского округов. Начало ограничения движения с 12:00 до 23:59 21 ноября.
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