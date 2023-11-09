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В доме №67 по Комсомольскому проспекту до сих пор не решена проблема с горячей водой и отоплением
Началось всё с вражды с председателем ТСЖ соседнего дома: женщина не пускала тепловиков для проведения работ в подвал, где был бойлер. А потом и вовсе оборудование якобы спилили неизвестные.
Люди жаловались и, кажется, даже выход нашли, да опять всё встало.
Жильцам дома власти обещали установить отдельный тепловой узел, но этого до сих пор не произошло, и когда же случится чудо — здесь никто не знает.
Еще в сентябре на пленарном заседании задали вопрос, и власти сообщили, что тепло обязательно будет.
Игорь Субботин, заместитель главы администрации Перми: "Тепло будет в обязательном порядке, с горячей водой — это будет чуть-чуть попозже. Это вторым этапом запланирована установка автономного теплового узла уже на земельном участке Компрос 67, чтобы они уже не зависели от того дома, и это будет уже в постоянной схеме".Кому-то даже замеряли температуру дома, но и это не дало результата.
Людмила Вологжанина: "Приходили, замеряли, всё это зафиксировали вместе с УК, я жду ответа, что они мне ответят, потому что так невозможно. За окном еще плюс, а если будет минус тридцать, минус двадцать?"
В управляющей компании на вопросы отвечать не стали, а в департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что обещанная бойлерная у дома появится только тогда, когда собственники дадут согласие.
Пресс-служба департамента ЖКХ администрации Перми: «Чтобы построить отдельную бойлерную, необходимо получить согласие собственников. Так как на данный момент оно не получено, а жители провели общее собрание, на котором проголосовали против установки этого оборудования на территории земельного участка своего многоквартирного дома, то строительство не началось».
Сколько ждать — всё еще неизвестно. Пока в планах у жильцов дома собрание и голосование за установку теплового узла.
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