В доме №67 по Комсомольскому проспекту до сих пор не решена проблема с горячей водой и отоплением

Проблемы с теплом и отсутствие решения. Дом № 67 на Комсомольском проспекте в Перми, печально прославившийся тем, что здесь украли бойлер прямо перед началом отопительного сезона, по-прежнему замерзает, несмотря на уверения властей, что проблема решается.В дома №67 на Комсомольском проспекте горячей воды нет уже несколько месяцев, а на сегодняшний день беда еще и с отоплением. Кого-то спасает газ и обогреватели, кого-то — плед и кофты, а кто-то уезжает в другие места — жить так уже обычное дело.Татьяна Крохалева: "В этом году я приехала с дачи, у меня единственная батарея на кухне только работает, а везде батареи холодные, такое было первый раз, никогда такого не было. Надежд нет, я думаю".Началось всё с вражды с председателем ТСЖ соседнего дома: женщина не пускала тепловиков для проведения работ в подвал, где был бойлер. А потом и вовсе оборудование якобы спилили неизвестные.Люди жаловались и, кажется, даже выход нашли, да опять всё встало.Жильцам дома власти обещали установить отдельный тепловой узел, но этого до сих пор не произошло, и когда же случится чудо — здесь никто не знает.Еще в сентябре на пленарном заседании задали вопрос, и власти сообщили, что тепло обязательно будет.Игорь Субботин, заместитель главы администрации Перми: "Тепло будет в обязательном порядке, с горячей водой — это будет чуть-чуть попозже. Это вторым этапом запланирована установка автономного теплового узла уже на земельном участке Компрос 67, чтобы они уже не зависели от того дома, и это будет уже в постоянной схеме".Кому-то даже замеряли температуру дома, но и это не дало результата.Людмила Вологжанина: "Приходили, замеряли, всё это зафиксировали вместе с УК, я жду ответа, что они мне ответят, потому что так невозможно. За окном еще плюс, а если будет минус тридцать, минус двадцать?"В управляющей компании на вопросы отвечать не стали, а в департаменте ЖКХ администрации Перми пояснили, что обещанная бойлерная у дома появится только тогда, когда собственники дадут согласие.Пресс-служба департамента ЖКХ администрации Перми: «Чтобы построить отдельную бойлерную, необходимо получить согласие собственников. Так как на данный момент оно не получено, а жители провели общее собрание, на котором проголосовали против установки этого оборудования на территории земельного участка своего многоквартирного дома, то строительство не началось».Сколько ждать — всё еще неизвестно. Пока в планах у жильцов дома собрание и голосование за установку теплового узла.