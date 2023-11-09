В Перми состоялась конференция "ТИМИ-2023. Технологии информационного моделирования и инжиниринга"

В кратчайшие сроки спроектировать школу, насосную станцию или целый производственный комплекс - в Перми прошла конференция по «Технологиям информационного моделирования и инжиниринга», на которой презентовали отечественное программное обеспечивание, которое полностью замещает импортные аналоги. С его помощью можно создавать информационную модель объектов капитального строительства и автоматизированно получать проектную и рабочую документации. В качестве организаторов мероприятия выступили группы компаний «Русский САПР» и «СиСофт Девелопмент». Последняя- разработчик комплексного решения для проектирования гражданских и промышленных объектов Model Studio CS.Татьяна Столярова, модератор ТИМИ, коммерческий директор "Бюро САПР": «Пермский край всегда был авангардом промышленности Российской Федерации. Чем быстрее промышленники Пермского края перейдут на российские программные продукты, тем лучше, больше и дальше наша промышленность шагнет вперед».На большой конференции можно было познакомиться с IT-продуктом детально. Специалисты все разъясняли в частном порядке. Кроме того были приведены примеры успеха уже внедренной системы на крупных производствах России и СНГ. Что касается самого софта, он полностью адаптирован к российским стандартам, а разработчик поддерживает внедрение своих программ на всех этапах.Александр Белкин, директор представительства ГК «СиСофт»: "Опыт наших заказчиков показывает, что отечественное программное обеспечение ничем ни хуже импортных программных продуктов, и по некоторым инженерным дисциплинам даже превосходит. Мы решаем отраслевые задачи, где у зарубежного софта были достаточно большие проблемы".