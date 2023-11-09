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В Прикамье пришел гонконгский грипп
"Поводов для паники абсолютно нет, ситуация прогнозируемая, ожидаемая. Учитывая, что вирус гриппа H3N2 не циркулировал в прошлом сезоне, он свой потенциал не реализовал, поэтому будет активно циркулировать в этом сезоне, это предусмотрено в вакцинах, которыми мы защищаемся в преддверии эпидсезона ", - рассказала Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
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