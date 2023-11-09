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Пермские ЦТП стали площадками для воплощения творческих замыслов уличных художников
В частности, в микрорайоне Островский композицию под названием «Пермь, вперед!» создавали художники из Мурманска, посвятив её трехсотлетнему юбилею столицы Прикамья.
Сразу несколько ЦТП преобразились в Кировском районе. Здесь постарались Макс Вир и Ярослав Рузб с товарищами. Работы Ивана Махомета можно найти в Закамске, а также в микрорайоне Рабочий поселок в Мотовилихе.
Также буквально неделю назад художник закончил большое панно, посвященное Максиму Горькому в парке, носящем имя писателя.Иван Махомет, художник-граффитист: "Это очень здорово, что компания «Т Плюс» в данном случае предоставляет такие большие холсты для того, чтобы поделиться своим творчеством".
В «Т Плюс» еще более трехсот ЦТП, а также 10 насосных станций и 16 малых котельных. Так что свободных полотен для творчества предостаточно.
Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Перми: "Призываем уличных художников не нарушать закон и проявлять свое творчество только по согласованию с энергокомпанией. Мы всегда открыты для такого сотрудничества. В Перми энергокомпания эксплуатирует центральные тепловые пункты, насосные станции и малые котельные. Любой из этих объектов может стать площадкой для воплощения творческих замыслов".
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