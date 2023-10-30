Названа предварительная версия гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду
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Названа предварительная версия гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду
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Аварийный дом на Куйбышева, 68 покинули не все жильцы
В Перми следователи устанавливают причину гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду
28 октября в Перми после переезда открылся музей современного искусства PERMM
В Перми более 90% детей от 7 до 18 лет были охвачены различными формами летнего отдыха
Более 300 домов в Перми с понедельника останутся без холодной воды
Из бюджета Прикамья выделят 510 млн рублей на строительство моста через Каму в 2024 году
Пермяки смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября
В пермской школе № 76 открылся инженерный класс
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Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете
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