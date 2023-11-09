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Пермячка Марина Перезолова 6 лет выхаживает диких птиц
Марина Перезолова кормит и содержит своих подопечных в квартире. В рационе - творог, овощи, яйца, цыплята. На передержке 2 черных ворона, 6 неясытей, и коршун. Всех нашли в плачевном состоянии неравнодушные люди. В этом сезоне птицы падали как яблоки с деревьев.
Марина Перезолова: "Совы - птицы не перелетные. Они живут с нами, но мигрируют туда, где еда. Лето было жаркое, в лесу ягод мало было. Все птички улетели в город".
Кто-то пострадал от черепно-мозговых травм при ударе о стекло, кто-то от различных инфекций, кто-то от пневмонии. С каждым пернатым случай отдельный. В причинах Марина уже разбирается. Выхаживает диких птиц 6 лет.
Марина Перезолова: "Это больше хобби. Я молодой пенсионер. Я весь долг по трудовым резервам Родине отдала, я живу в свое удовольствие. Наслаждаюсь общением".
Травмированные птицы поступают к Марине со всего Пермского края. Лечат их в среднем от месяца до трех. Одно обследование обходится от 5 до 15 тысяч рублей. Вот и сегодня одна из подопечных отправилась на рентген. Удержать с виду плюшевого, но опасного хищника на столе не так-то просто.
Платит из своего кармана. В помощь страничка в социальной сети во ВКонтакте - Помощь диким животным «Лисичкин терем». Здесь каждый неравнодушный может узнать о подопечных.
Только через одни волонтерские руки за 6 лет работы прошло более тысячи пернатых. Статистика утешительная: в прошлом году удалось вылечить и вернуть в естественную среду 70% пациентов.
Оно того стоит. Самый радостный момент, когда птицу выпускают и она, расправляя крылья, грациозно исчезает в лесном массиве.
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