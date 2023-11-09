Пермячка Марина Перезолова 6 лет выхаживает диких птиц

Этим летом Пермь наводнили совы. В город они пришли из-за капризов погоды, а ушли не все - часть в непривычной обстановке получили серьезные травмы.Марина Перезолова кормит и содержит своих подопечных в квартире. В рационе - творог, овощи, яйца, цыплята. На передержке 2 черных ворона, 6 неясытей, и коршун. Всех нашли в плачевном состоянии неравнодушные люди. В этом сезоне птицы падали как яблоки с деревьев.Марина Перезолова: "Совы - птицы не перелетные. Они живут с нами, но мигрируют туда, где еда. Лето было жаркое, в лесу ягод мало было. Все птички улетели в город".Кто-то пострадал от черепно-мозговых травм при ударе о стекло, кто-то от различных инфекций, кто-то от пневмонии. С каждым пернатым случай отдельный. В причинах Марина уже разбирается. Выхаживает диких птиц 6 лет.Марина Перезолова: "Это больше хобби. Я молодой пенсионер. Я весь долг по трудовым резервам Родине отдала, я живу в свое удовольствие. Наслаждаюсь общением".Травмированные птицы поступают к Марине со всего Пермского края. Лечат их в среднем от месяца до трех. Одно обследование обходится от 5 до 15 тысяч рублей. Вот и сегодня одна из подопечных отправилась на рентген. Удержать с виду плюшевого, но опасного хищника на столе не так-то просто.Платит из своего кармана. В помощь страничка в социальной сети во ВКонтакте - Помощь диким животным «Лисичкин терем». Здесь каждый неравнодушный может узнать о подопечных.Только через одни волонтерские руки за 6 лет работы прошло более тысячи пернатых. Статистика утешительная: в прошлом году удалось вылечить и вернуть в естественную среду 70% пациентов.Оно того стоит. Самый радостный момент, когда птицу выпускают и она, расправляя крылья, грациозно исчезает в лесном массиве.