Аварийный дом на Куйбышева, 68 покинули не все жильцы

К сегодняшнему дню жильцы аварийного дома на Куйбышева, 68 должны были съехать из опасного здания. Однако, как сообщили в охранной организации, которая дежурит в доме, здесь пока остались две семьи. Один из жильцов рассказал, что его не устроил вариант, предложенный администрацией - семье из трех человек предложили переехать в помещение маневренного фонда площадью 10 кв. м. Впрочем, оставшиеся жильцы планируют съехать в течение ближайших суток. Напомним, с 23 октября в отношении дома на Куйбышева, 68 введен режим ЧС из-за угрозы обрушения несущих конструкций. Под расселение попадают 57 жилых помещений, в которых проживает 76 человек. Жители должны были покинуть аварийный дом в течение прошлой неделеи. Им предлагают два варианта: либо компенсировать плату за аренду другого жилья, либо переехать в маневренный фонд. Выплаты за каждую квартиру или комнату будут провелены после соответствующей оценки.