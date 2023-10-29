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В Перми следователи устанавливают причину гибели двух мужчин в Мотовилихинском пруду
В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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