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28 октября в Перми после переезда открылся музей современного искусства PERMM
Посетители смогут увидеть четыре премьерные выставки: первая часть выставки «И да и нет», новая интерпретация музейной коллекции,16+, «Хранители огня», проект-исследование пермской музыкальной сцены,16+, «Баньян», recycle-инсталляция Дмитрия Булныгина, а также спецпоказ - «Антиформа №15» Василия Кононова-Гредина, впервые представленная на международной ярмарке Cosmoscow 2023 на стенде Музея года — PERMM.
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