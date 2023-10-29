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28 октября в Перми после переезда открылся музей современного искусства PERMM →
В Перми более 90% детей от 7 до 18 лет были охвачены различными формами летнего отдыха
Всего в загородных лагерях, расположенных на территории Пермского края,
В летний период 2023 года отдохнули более 27 тысяч детей города Перми, более 11 тысяч из них воспользовались бюджетной поддержкой в виде сертификатов и компенсаций. Лагеря дневного пребывания, лагеря досуга и отдыха, разновозрастные отряды были организованы на базе 122 муниципальных учреждений образования, культуры и спорта. Около 18 тысяч юных пермяков воспользовались возможностью посещать лагеря дневного пребывания.
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