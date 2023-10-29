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Более 300 домов в Перми с понедельника останутся без холодной воды
С понедельника в течение суток будут проводиться планово-ремонтные работы в центре города. В связи с этим отсутствие или слабый напор воды с 9:30 30 октября до 9:30 31 октября может наблюдаться в домах: по ул. Белинского, 42, 42А, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61, Газеты Звезда, 46, 56, 58, 60, 67, 73, 75, 79, Героев Хасана, 1, 3, 4, 6, Глеба Ууспенского, 2А, 4, 12, 15, 15А, 16, 17, 28, Елькина, 1, 1А, 3, 4, 4А, 7, 8, 8А, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49, Камчатовская, 5, 18, 20, 26, Комсомольский пр-т, 48, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14А, 15, 16, 18, 25, 28, 29А, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 35/1, 36, 38, 40, 40А, Куйбышева, 47, 49, 51, 53, 53А, 54, 55, 57, 57А, 58А, 59, 61, 62, 64, 65/1, 67, 67/1, 69, 71, 71/1, 73, 75, 79, 79А, 82, 82/1, 83, 85, 85А, Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 27, 29, Нестерова, 18, Пионерская, 2, 4, 5А, 7А, 8, 9, 12, 15, Полины Осипенко, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 51А, 52, 53, 56, 57, 57А, 59, 61, Революции, 48А, 48Б, 48В, 50, 52, 52Б, 52В, 54, 56, Седова, 11, 12, 14, 17, 22, 22/2, 6, 7, 8, 9, Сибирская, 57, 59, 61, 63А, 65, 71, 73, 75, Тимирязева, 50, 57 и Юрия Смирнова, 3, 9.
В этот же период с 10:00 30 октября по 10:00 31 октября работы будут проводиться в микрорайоне Висим. Ограничения подачи воды — по ул. Алексеевская, 50, 61, Борчаниновская, 5, 28, Володарского, 37, Восстания, 8, 10, 11, 11А, 12, 112, 121, 13, 14, 160, 71, Егоршинская, 23, 31, Еланская, 24, Зенкова, 4, 4А, 6, 8, Красногвардейская, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 42, Лузенина, 12, Нагорная, 1, Пигасовская, 5, Постаногова, 1, 1А, 3, 4, 7, 7А, Пролетарская, 116, 119, Республиканская, 12, 127, Свободы, 13, 15, 21, 21А, 51, Сельскохозяйственная, 1, 25, 1-й Сухоложский проезд, 8, 2-й Сухоложский проезд, 1, Урицкого, 12.
В связи с планово-ремонтными работами 31 октября, в 10:00, на сутки отключат воду на ул. Косякова, 17, Монастырская, 70, Окулова, 27 и 29.
В среду также на сутки останутся без воды жители Данилихи и Верхней Курьи. Аварийно-восстановительные работы будут проводиться с 9:00 на участке в Дзержинском районе, отключения ожидают дома на Голева, 13А, 15, 17, шоссе Космонавтов, 72, 74, 76 и Крисанова, 75. Для проведения планово-ремонтных работ воду отключат с 10:00 по ул. Борцов Революции, 8А, ДОС, 1, 2, Ленская, 32, 40А, Лесопарковый пер., 6.
На следующий день ограничения подачи воды с 9:00 до 19:00 ожидаются в домах на ул. Малкова, 17, 18, 24, 24А, 26, 26/1, 26А и Рабочая, 15, 19, 21, 23, 25. В пятницу с 9:00 до 19:00 — на бул. Гагарина, 113А и Старцева, 39, 41, 43, 45, 49, 53, 55.
На сутки 3 ноября отключат воду в Ленинском районе с 9:30. Без воды или на пониженном давлении будут дома по ул. 25 Октября, 22А, 22Б, 24, Екатерининская, 24, 28, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 44, 48, 52, М. Горького, 27, 34, 36, 38, 40, Н. Островского, 20, 21, 22, Пермская, 22, 30, 46.
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