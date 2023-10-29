Из бюджета Прикамья выделят 510 млн рублей на строительство моста через Каму в 2024 году

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В течение последующих трёх лет в бюджете также запланированы расходы в размере 3,3 млрд руб. Из них в 2025-м на реализацию проекта будет направлено 1,3 млрд, а в 2026 и 2027 годах — по 1 млрд руб. Стоимость проектно-изыскательских работ в текущем году составила 531,9 млн руб.
Общий объём работ оценивается в 65,5 млрд руб. в текущих ценах. Остаток на 1 января 2029 года составит 60,9 млрд руб.
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