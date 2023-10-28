← В пермской школе № 76 открылся инженерный класс
Из бюджета Прикамья выделят 510 млн рублей на строительство моста через Каму в 2024 году →
Пермяки смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября
В этот период времени тень Земли упадет на Луну, но затмение это будет частичным. Тень закроет собой всего 6% от всей поверхности лунного диска, то есть только краешек Луны. Чтобы увидеть это явление, понадобится бинокль, подзорная труба или телескоп, если они имеются. Однако заметить лунное затмение можно и без специального оборудования или устройств. Изменения будут видны невооруженным глазом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
В пермской школе № 76 открылся инженерный класс
Выставка-ярмарка «Регионы России» в Перми последние несколько дней
Стартовал ежегодный конгресс ученых-юристов в Пермском классическом университете
В Березниках идет рекультивация старой свалки
В Театре-Театре прошла премьера спектакля "Отцы/дети"
В Перми из маршрутки выпали два пассажира
В Перми завершено строительство стадиона возле нового корпуса гимназии №33
В Перми заработал первый городской Центр фехтования
Инклюзивная мастерская «Будетляне» объявила о новом наборе
В Перми стартовал финал Всероссийской олимпиады "Технологии успеха"
Добавить комментарий: