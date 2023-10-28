Пермяки смогут увидеть частное лунное затмение в ночь на 29 октября

Как сообщает астрономический клуб «Телескоп», в ночь с 28 на 29 октября жители Перми и Пермского края смогут увидеть частное лунное затмение. Оно будет происходить с 22.35 до 01.26 часов по московскому времени. Максимум ожидается в 23.14 по московскому времени.В этот период времени тень Земли упадет на Луну, но затмение это будет частичным. Тень закроет собой всего 6% от всей поверхности лунного диска, то есть только краешек Луны. Чтобы увидеть это явление, понадобится бинокль, подзорная труба или телескоп, если они имеются. Однако заметить лунное затмение можно и без специального оборудования или устройств. Изменения будут видны невооруженным глазом.